На рынке, в магазинах или у фермеров необходимо покупать только проверенное сливочное масло. От этого зависит как настроение, так и здоровье. Поэтому важно знать как проверить сливочное масло на натуральность в домашних условиях и отличить его от подделки.

Название и упаковка

Сливочное масло ‒ пищевой продукт, который изготавливают сепарированием или сбиванием сливок с молока. Оно имеет высокое содержание молочного жира от 50% до 99%. В зависимости от массовой доли жира в России существует классификация, ознакомиться с которой можно в таблице ниже.

Таблица ‒ Классификация сливочного масла

Класс Массовая доля жира Чайное 50% Бутербродное 61% Крестьянское 72.5% Любительское 80% Традиционное 82.5%

По законодательству продукт с отклонением по массовой доле жира или составу производитель не имеет права называть сливочным маслом. Поэтому мошенники придумывают всевозможные названия, чтобы привлечь и запутать покупателя. Если на упаковке невозможно отыскать слово «Масло», то это подделка сливочного масла. Покупать такой фальсификат не стоит.

Продукт с правильным названием

Краткие советы как отличить сливочное масло от подделки

Как проверить сливочное масло по ГОСТ или ТУ

Производство сливочного масла возможно как по ГОСТ, так и по ТУ. Рекомендуется покупать продукцию, изготовленную именно по ГОСТ. У товара по ТУ нередко страдает качество из-за отклонения от стандартов.

Важно уделить внимание на то по какому стандарту изготовлено масло. Хорошо, если стоит ДСТУ 4399:2005 (Украина), ГОСТ 37-91 (Россия) или СТБ 1890-2017 (Беларусь). Также подтверждают качество Р 52969-2008, ГОСТ 32261-2013, Р 52253-2004.

Продукт на котором написан ДСУТ 4445:2005 или Р 52178-2003 брать не стоит. Данный стандарт используется для спреда, поэтому допускает присутствие растительных жиров.

Штрих код масла

Один из способов как отличить сливочное масло от подделки ‒ проверить штрих-код. Сделать это можно через форму ниже.

ВНИМАНИЕ! Верный штрих-код не является 100% гарантией оригинальности товара. При этом некорректный штрих-код − явный признак подделки.

Чтобы проверить масло сливочное на подлинность дома, введите в поле цифры и нажмите кнопку «Проверить». Если штрих-код верен, то рекомендуется также сверить страну производителя. Ниже расположена форма где проверить сливочное масло.

Введите штрих-код: *

Важно! Данный сервис проверяет актуальность и правильность нанесенного штрих-кода, но не гарантирует, что введенный код не взят с другого товара и проверяемый продукт не поддельный.

Определение подделки по штрих-коду

Как определить сливочное масло по составу

Контроль ингредиентов ‒ один из способов как проверить качество сливочного масла. Оптимальный вариант, когда в состав входят исключительно пастеризованные сливки. У Традиционного, Любительского и Крестьянского масла допускается присутствие поваренной соли, бактериальных культур, концентратов молочнокислых микроорганизмов и пищевого красителя ‒ каротина.

В Бутербродное и Чайное масло дополнительно разрешается добавлять ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Это все не повышает пользу продукта. Поэтому изучение состава ‒ надежный способ проверить качество сливочного масла в домашних условиях.

Изучение состава

Внимание! Рекомендуется избегать продуктов, в составе которых указаны титановые белила, нежелательные Е-добавки и растительные жиры.

Жирность

Жирность не влияет на подлинность напрямую. Она должна находиться в зависимости от класса масла в пределах от 50% до 99%. При этом косвенное влияние на риск покупки фальсификата жирность все же имеет.

Мошенники чаще подделывают популярные масла. Поэтому встретить фальсификат на 72.5% или 82.5% риск гораздо выше. При этом нечестным производителям не интересно чайное или бутербродное масло, так как оно дешевле и практически не имеет спроса.

Определение по внешнему виду

Многие фальсификаторы не слишком заморачиваются с копированием цвета, запаха или консистенции. Поэтому осмотр на внешний вид ‒ отличный способ как определить сливочное масло. Если продукт выглядит слишком странно, то высок шанс, что он фальшивка.

Обзор масел

Как отличить настоящее сливочное масло по цвету

Нормальный цвет масла зависит от поры года. В летний период корова получает много бета-каротина, поэтому оттенок будет желтоватым. Зимой натуральное масло становится бледней, так как у животных меняется корм.

Важно! Допускаются любые светло-желтые оттенки. Насыщенность цвета напрямую связана с кормом, которым питается корова.

При использовании растительных жиров естественный цвет продукта ‒ белый. Поскольку это слишком заметный признак как определить поддельное сливочное масло, мошенники подкрашивают его каротином, титановыми белилами и искусственными добавками. Поэтому если продукт слишком желтый, а в составе не указаны красители, то это 100% подделка.

Слишком желтое масло

Как определить фальсификат сливочного масла на вкус и запах

Вкус и запах ‒ важные критерии как отличить настоящее сливочное масло. Натурпродукт не должен иметь резкого запаха. Аромат нежный, а в охлажденном состоянии его практически нет. При комнатной температуре должен исходить легкий сливочный запах.

Вкус у натурпродукта не слишком выраженный, но обязательно сливочный. Допускаются сладко-молочные, кислые или соленые нотки в зависимости от разновидности продукта. Неприятный запах и вкус ‒ критерий как определить наличие пальмового масла в сливочном.

Дегустация

Текстура

Изучение текстуры ‒ еще один способ как проверить сливочное масло в домашних условиях. В первую очередь рекомендуется сделать срез. В нем не должно быть заметно пустот и каких-либо вкраплений.

Срез для изучения текстуры

Проверить сливочное масло в домашних условиях можно путем намазывания его на хлеб. Подлинный продукт легко покроет всю площадь. Присутствие растительный жиров приведет к крошению. Такой продукт сложно равномерно намазать на хлеб.

Равномерное намазывание на хлеб

Намазывание комками

Продукт не должен чрезмерно блестеть. Это признак растительных жиров. По блеску можно проверить сливочное масло на натуральность в домашних условиях.

Чрезмерный блеск

Стабильность формы

Стабильность формы ‒ признак как отличить настоящее масло сливочное от подделки. Натурпродукт сохраняет форму даже при комнатной температуре. Он становится мягким, но не липким. Фальсификат же при комнатной температуре может просто растечься.

При комнатной температуре

Как проверить масло сливочное в кипятке

Проверить качество сливочного масла в горячей воде очень просто. Эксперимент не займет больше 5 минут. Ниже представлена инструкция как проверить масло сливочное в кипятке.

Для того чтобы проверить сливочное масло в горячей воде необходимо взять прозрачную емкость. В ней будет легче наблюдать реакцию на кипяток. В емкость следует положить небольшой кусочек проверяемого продукта.

Кусочки исследуемого продукта в прозрачных емкостях

Чтобы определить сливочное масло в горячей воде, необходимо налить в емкость кипяток. Жидкость должна полностью покрыть исследуемый кусочек.

Наливание кипятка

Натурпродукт начнет сразу же плавится. Компоненты будут растворяться в воде. Растительные жиры образуют сгусток. Фальсификат может выпасть в осадок.

Реакция на кипяток сразу после заливания

Растворение натурпродуктов разной жирности

Образование нерастворимого сгустка

Внимание! Растительные жиры не растворятся, даже если все содержимое емкости интенсивно перемешать. Поэтому способ как проверить сливочное масло в воде весьма надежен.

Интенсивное перемешивание

После перемешивания

Сравнение реакции на горячую воду

При взгляде на прозрачную емкость сбоку должно быть видно, что продукт окрасил всю воду равномерно, но без крупных хлопьев. Фальсификат обычно остается на поверхности кипятка.

Окрашивание всей воды

Растительные жиры на поверхности

Вид сверху на растительные жиры

Сгусток и чистая вода

Если проверить масло сливочное на подлинность в воде, выполнив закупку в магазине, то результат будет весьма посредственный. Продукт из масс-маркетов реагируют на кипяток совершенно не так, как самодельное домашнее масло. Это говорит о наличии в магазинных продуктах сторонних примесей.

Масштабная проверка

Реакция домашнего масла

Выявление примесей

Определение пальмового масла

Вредные примеси

Растительные жиры

Результаты проверки кипятком

Для эксперимента не обязательно использовать кипяток. Достаточно нагреть воду до 35°С. Молочный жир полностью тает при температуре 27-34°С. Растительные жиры плавятся при более высоких температурах ‒примерно 35-45°С. В кипятке же рано или поздно растает все.

Важно! При нежелании иметь дело с водой или кипятком можно просто положить кусочек масла на ладонь. Натурпродукт полностью растает от тепла тела. Фальсификат останется лежать на коже и слегка размякнет.

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Как проверить сливочное масло ультрафиолетом

Люминесцентный метод широко используется для установления фальсификации продуктов. Способ основан на свойстве определенного вида жира люминесцировать в потоке ультрафиолетовых лучей. Такой анализ полностью отвечает требованиям экспресс-метода. Ниже представлено как проверить сливочное масло ультрафиолетом.

Помочь с тем как проверить масло сливочное на натуральность ультрафиолетом может обычный детектор валют. В его свет можно внести как брусочки масла, так и тонкие срезы. Это не повлияет на результат.

Подготовка к эксперименту

Масло в детекторе валют

Натурпродукт в ультрафиолетовом цвете остается желтым. Растительные жиры под УФ-лучами начинают светиться белым цветом с голубым отливом.

Проверка ультрафиолетом

Проведение эксперимента

Аналогичный результат будет и в случае тонких срезов.

Тонкие срезы в ультрафиолете

Для большей портативности можно воспользоваться УФ-фонариком. Ниже представлено как проверить сливочное масло ультрафиолетовым фонариком.

Достаточно просто навести луч УФ-фонарика на исследуемый продукт. Растительные жиры выдадут себя белесым оттенком. Чем темнее будет в помещении тем легче заметить изменение цвета. Несмотря на это выполнять такую проверку можно прям в магазине. Вот такой легкий способ как проверить сливочное масло на натуральность фонариком.

Проверка фонариком

Выявленная фонариком подделка

Традиционное масло в ультрафиолете

Сравнение оттенков

Описанный способ как проверить сливочное масло с помощью ультрафиолета дает самую высокую точность по вычислению фальсификата. Мошенники научились хорошо имитировать вкус, цвет, консистенцию и запах, но спрятать растительные жиры от УФ-лучей им не по силам.

Как проверить сливочное масло йодом

Есть способ как проверить сливочное масло йодом. Данный метод считается малоинформативным. Причина: йод отлично помогает определить наличие крахмала. Таким образом можно выявить подделку молока, творога или сметаны. При фальсификации масла крахмал используется крайне редко. Все же, если производитель решил так сжульничать, то капля йода приобретет синий оттенок.

Проверить натуральность масла сливочного в домашних условиях йодом можно и другим способом. Таким образом выявляются красители и другие ингредиенты. Для начала необходимо залить исследуемый продукт кипятком и подождать полного растворения.

Подготовка к проверке йодом

В разведенное масло необходимо капнуть немного йода. Натурпродукт не станет вступать в реакцию. Фальсификат же может приобрести бурый оттенок.

Отсутствие реакции

Смена цвета после добавления йода

Коричневый оттенок

Если после добавления йода начался процесс бурления, то это признак явного фальсификата. Это один из критериев как определить пальмовое масло в сливочном масле.

Процесс бурления после добавления йода

После добавления йода необходимо подождать пару часов. В случае натурпродукта йод полностью выветрится и от его наличия не останется и следа. Фальсификат так и останется бурым. Это еще один способ как отличить сливочное масло от пальмового.

Возвращение к первоначальному виду

Сравнение результата через пару часов

Вид сбоку после реакции с йодом

Результаты эксперимента с йодом

Проверка на колкость

Проверка на колкость ‒ еще один способ как отличить настоящее домашнее сливочное масло от пальмового. Для этого необходимо подержать проверяемый продукт в морозильной камере в течение 3-4 часов.

После заморозки необходимо отрезать небольшой кусочек ножом. Натуральный продукт будет твердым и начнет крошиться. Фальсификат же останется мягким, поэтому лезвие ножа легко войдет в него.

Отрезание кусочка

Натурпродукт крошится

Крошки

Проверка колкости

Как проверить сливочное масло в домашних условиях на наличие красителей

100% способа как определить хорошее сливочное масло без красителей в домашних условиях нет. В этом может помочь только лабораторный анализ. Мошенники научились хорошо имитировать цвет, поэтому обнаружить краситель простыми способами затруднительно.

Есть косвенные методы обнаружения красителей. Как правило, в подкрашивании нуждается фальсификат на растительный жирах. Поэтому в поисках красителей подходят все методы как проверить пальмовое масло в сливочном масле. Если в продукте обнаружится пальмовый жир, то там обязательно будет и краситель.

Появление росы и подделка сливочного масла

Один из простых способов как отличить сливочное масло от маргарина ‒ посмотреть на появление росы. При использовании растительных жиров в продукте содержится излишек воды. При нагреве масса становится мягкой, а на ее поверхности появляются крупные капли влаги.

Обнаружение появления росы

Роса

Настоящее масло и фальсификат на сковородке

Нагрев продукта на сковородке ‒ еще один способ как определить натуральность сливочного масла. Натурпродукт растает без шипения и дыма. При нагреве подделки появится гарь, темный осадок и резкий неприятный запах.

При нагреве натурпродукта процесс плавления происходит равномерно. Появляется белая пленка и характерный приятный сливочный аромат. Из спреда потечет прозрачная жидкость, а запах будет отдавать химией.

Процесс нагрева на сковородке

Проверка с помощью марганцовки

Опыт с марганцовкой ‒ еще один способ как отличить сливочное масло от спреда. Необходимо опустить исследуемый кусочек в раствор перманганата калия (KMnO4). Марганцовка обесцветится в случае натурпродукта с молочных жиров. Пальмовый жир не вступит в реакцию с перманганатом калия, поэтому раствор останется без изменения.

Внимание! Такая же реакция произойдет и с бромной водой. Натурпродукт обесцветит ее, а фальсификат нет.

Проверка спиртом

Использование водки ‒ еще один хороший способ как отличить натуральное сливочное масло от ненатурального. Для этого необходимо налить в прозрачную емкость слегка подогретый алкоголь.

Водка в прозрачной емкости

Проверяемый кусочек необходимо бросить в водку. Натурпродукт сразу же пойдет на дно. Фальсификат будет плавать вверху и не утонет. Вот такой простой способ как отличить настоящее сливочное масло от пальмового.

Утонувший кусочек

Всплывшая подделка

Есть еще способ как определить качественное сливочное масло при помощи водки. Метод позволяет выявить некоторые красители. Необходимо проследить за цветом водки. Если она начнет желтеть, то в составе проверяемого продукта есть краска.

Существует неплохой метод как распознать сливочное масло от подделки при помощи водки, который помогает определить пальму. Необходимо хорошенько разогреть алкоголь с проверяемым кусочком. После этого следует хорошенько все перемешать. Качество оценивается по образовавшейся пленке. Молочный жир покажет ровную поверхность. Деформации будут свидетельствовать о присутствии растительных примесей.

Срок годности настоящего масла

Изучение срока годности ‒ еще один метод как отличить натуральное сливочное масло. Натурпродукт не сможет храниться долго. Для увеличения срока годности многие производители добавляю консерванты, большинство из которых несут вред организму. Ориентировочный срок хранения натурального продукта представлен в таблице ниже.

Сорт Срок годности при хранении в морозилке Срок годности при хранении в холодильнике Несоленое сладкосливочное до 9 месяцев 10-35 суток Соленое 6-12 месяцев 30-35 суток Традиционное 3-9 месяцев 30-35 суток Крестьянское до 12 месяцев 30-45 суток Бутербродное 2-6 месяцев 10-20 суток Спред до 24 месяцев 10-60 суток Маргарин 3-36 месяцев 60-90 суток

Важно! Чем больше производитель указал срок хранения, тем больше консервантов и нередко растительных добавок в составе. Домашнее масло из сливок обычно хранится всего 10 дней.

Стоимость натурпродукта и подделки

Немаловажный критерий как отличить хорошее сливочное масло ‒ его цена. Натурпродукт не может стоить дешево. Современные технологии позволяют из 20 литров молока сделать 1 кг сливочного масла. Отсюда и стоит исходить, рассчитывая стоимость. Для каждого региона она будет своя, но на данный момент нет смысла искать натурпродукт дешевле 100-150 рублей за пачку 180 г.

Подозрительно дешевое масло всегда содержит, растительные жиры. Это позволяет снизить себестоимость производства. Натурпродукт не может иметь цену маргарина или спреда.

Важно! Фальсификат из растительных жиров могут продавать по высокой цене, выдавая за натурпродукт. Поэтому стоимость не может быть главным критерием. Проявляйте бдительность и пользуйтесь советами от НетПодделки.

Видео: как проверить сливочное масло

Заключение

Сегодня на НетПодделке Вы узнали как проверить сливочное масло на натуральность. Рекомендуем также пользоваться советами как выявить подделку молока, сыра, творога и других продуктов. Ведь именно от питания зависит здоровье человека.

Источник фотографий: Elena Matveeva, пос.ПИОНЕР и Катрин Ка